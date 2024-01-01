20 Moldova leyinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MDL → MUR çevirin

20 mdl
52,90 mur

1,000L MDL = 2,645₨ MUR

13:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,77212,7721
Düşük2,63312,5991
Ortalama2,67462,6632
Değişim0.33%0.23%
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1 MDL → MUR istatistikleri

MDL → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,7721, en düşük 2,6331 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6746 oldu. MDL → MUR kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

MDL → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,7721, en düşük 2,5991 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6632 oldu. MDL → MUR kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1981,3851,53483,7541,6771,336
1 GBP1,277123,2311,7681,958106,9162,1411,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6020,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13811,10760,4661,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Mauritius Rupisi
1 MDL2,64496 MUR
5 MDL13,22480 MUR
10 MDL26,44960 MUR
20 MDL52,89920 MUR
50 MDL132,24800 MUR
100 MDL264,49600 MUR
250 MDL661,24000 MUR
500 MDL1.322,48000 MUR
1000 MDL2.644,96000 MUR
2000 MDL5.289,92000 MUR
5000 MDL13.224,80000 MUR
10000 MDL26.449,60000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Moldova Leyi
1 MUR0,37808 MDL
5 MUR1,89039 MDL
10 MUR3,78077 MDL
20 MUR7,56154 MDL
50 MUR18,90385 MDL
100 MUR37,80770 MDL
250 MUR94,51925 MDL
500 MUR189,03850 MDL
1000 MUR378,07700 MDL
2000 MUR756,15400 MDL
5000 MUR1.890,38500 MDL
10000 MUR3.780,77000 MDL