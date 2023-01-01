ليو مولدوفي إلى دينار كويتي

تحويل MDL إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
17.155 kwd

1.00000 MDL = 0.01715 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:23 UTC
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MDL إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065888.58931.437391.661680.963918.363
1GBP1.1531411.22905102.1591.657561.91621.1115121.1757
1USD0.938250.813637183.121.348651.559090.904417.2293
1INR0.0112880.00978870.012030810.01622530.01875710.01088070.207282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Kuwaiti Dinar
1 MDL0.01715 KWD
5 MDL0.08577 KWD
10 MDL0.17155 KWD
20 MDL0.34309 KWD
50 MDL0.85773 KWD
100 MDL1.71547 KWD
250 MDL4.28867 KWD
500 MDL8.57735 KWD
1000 MDL17.15470 KWD
2000 MDL34.30940 KWD
5000 MDL85.77350 KWD
10000 MDL171.54700 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / مولدوفى Leu
1 KWD58.29310 MDL
5 KWD291.46550 MDL
10 KWD582.93100 MDL
20 KWD1165.86200 MDL
50 KWD2914.65500 MDL
100 KWD5829.31000 MDL
250 KWD14573.27500 MDL
500 KWD29146.55000 MDL
1000 KWD58293.10000 MDL
2000 KWD116586.20000 MDL
5000 KWD291465.50000 MDL
10000 KWD582931.00000 MDL