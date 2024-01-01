Moldova leyinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MDL → KWD çevirin

1.000 mdl
17,260 kwd

1.00000 MDL = 0.01726 KWD

11:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556051.0737589.16441.45381.65180.948118.3315
1 GBP1.1687611.25495104.2111.699141.930541.108121.425
1 USD0.931350.796844183.04021.353951.538340.8829517.0724
1 INR0.01121520.009595890.012042410.01630480.01852530.01063280.205592

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Moldova leyinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kuveyt Dinarı
1 MDL0.01726 KWD
5 MDL0.08630 KWD
10 MDL0.17260 KWD
20 MDL0.34519 KWD
50 MDL0.86298 KWD
100 MDL1.72596 KWD
250 MDL4.31490 KWD
500 MDL8.62980 KWD
1000 MDL17.25960 KWD
2000 MDL34.51920 KWD
5000 MDL86.29800 KWD
10000 MDL172.59600 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moldova Leyi
1 KWD57.93890 MDL
5 KWD289.69450 MDL
10 KWD579.38900 MDL
20 KWD1158.77800 MDL
50 KWD2896.94500 MDL
100 KWD5793.89000 MDL
250 KWD14484.72500 MDL
500 KWD28969.45000 MDL
1000 KWD57938.90000 MDL
2000 KWD115877.80000 MDL
5000 KWD289694.50000 MDL
10000 KWD579389.00000 MDL