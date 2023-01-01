Молдавские леи в кувейтские динары

Сконвертируйте MDL в KWD по реальному обменному курсу

1000 mdl
17.192 kwd

1.00000 MDL = 0.01719 KWD

Среднерыночный курс в 22:28 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса MDL к KWD

1 мин. назад 1 MDL → 0 KWD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0754589.11181.457661.673460.9587518.528
1GBP1.1615811.24925103.5131.693231.94391.1136621.5222
1USD0.929850.80048182.861.35541.556060.891517.2281
1INR0.01122190.009660640.012068510.01635770.01877940.01075910.207918

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Молдавский лей / Кувейтский динар
1 MDL0.01719 KWD
5 MDL0.08596 KWD
10 MDL0.17192 KWD
20 MDL0.34384 KWD
50 MDL0.85961 KWD
100 MDL1.71922 KWD
250 MDL4.29805 KWD
500 MDL8.59610 KWD
1000 MDL17.19220 KWD
2000 MDL34.38440 KWD
5000 MDL85.96100 KWD
10000 MDL171.92200 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Молдавский лей
1 KWD58.16590 MDL
5 KWD290.82950 MDL
10 KWD581.65900 MDL
20 KWD1163.31800 MDL
50 KWD2908.29500 MDL
100 KWD5816.59000 MDL
250 KWD14541.47500 MDL
500 KWD29082.95000 MDL
1000 KWD58165.90000 MDL
2000 KWD116331.80000 MDL
5000 KWD290829.50000 MDL
10000 KWD581659.00000 MDL