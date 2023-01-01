Молдавские леи в кувейтские динары
Сконвертируйте MDL в KWD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MDL к KWD
1 MDL = 0.01719 KWD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в кувейтские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Кувейтский динар / Молдавский лей
|1 KWD
|58.16590 MDL
|5 KWD
|290.82950 MDL
|10 KWD
|581.65900 MDL
|20 KWD
|1163.31800 MDL
|50 KWD
|2908.29500 MDL
|100 KWD
|5816.59000 MDL
|250 KWD
|14541.47500 MDL
|500 KWD
|29082.95000 MDL
|1000 KWD
|58165.90000 MDL
|2000 KWD
|116331.80000 MDL
|5000 KWD
|290829.50000 MDL
|10000 KWD
|581659.00000 MDL