ليو مولدوفي إلى يوان صيني

تحويل MDL إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٤٠٥٫٨٨ cny

1.00000 MDL = 0.40588 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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MDL إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661680.9639518.3648
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916431.1116921.1803
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.9044517.231
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088130.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Chinese Yuan RMB
1 MDL0.40588 CNY
5 MDL2.02938 CNY
10 MDL4.05876 CNY
20 MDL8.11752 CNY
50 MDL20.29380 CNY
100 MDL40.58760 CNY
250 MDL101.46900 CNY
500 MDL202.93800 CNY
1000 MDL405.87600 CNY
2000 MDL811.75200 CNY
5000 MDL2029.38000 CNY
10000 MDL4058.76000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / مولدوفى Leu
1 CNY2.46381 MDL
5 CNY12.31905 MDL
10 CNY24.63810 MDL
20 CNY49.27620 MDL
50 CNY123.19050 MDL
100 CNY246.38100 MDL
250 CNY615.95250 MDL
500 CNY1231.90500 MDL
1000 CNY2463.81000 MDL
2000 CNY4927.62000 MDL
5000 CNY12319.05000 MDL
10000 CNY24638.10000 MDL