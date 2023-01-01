Молдавские леи в китайские юани

Сконвертируйте MDL в CNY по реальному обменному курсу

1 000 mdl
406,23 cny

1.00000 MDL = 0.40623 CNY

Среднерыночный курс в 19:42 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MDL к CNY

1 мин. назад 1 MDL → 0 CNY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075689.12421.457871.673960.958618.5319
1GBP1.1613711.2492103.5091.693171.944131.1132921.523
1USD0.92970.800512182.861.35541.55630.891217.2294
1INR0.01122030.009661020.012068510.01635770.01878230.01075550.207934

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Молдавский лей / Китайский юань RMB
1 MDL0.40623 CNY
5 MDL2.03114 CNY
10 MDL4.06228 CNY
20 MDL8.12456 CNY
50 MDL20.31140 CNY
100 MDL40.62280 CNY
250 MDL101.55700 CNY
500 MDL203.11400 CNY
1000 MDL406.22800 CNY
2000 MDL812.45600 CNY
5000 MDL2031.14000 CNY
10000 MDL4062.28000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Молдавский лей
1 CNY2.46167 MDL
5 CNY12.30835 MDL
10 CNY24.61670 MDL
20 CNY49.23340 MDL
50 CNY123.08350 MDL
100 CNY246.16700 MDL
250 CNY615.41750 MDL
500 CNY1230.83500 MDL
1000 CNY2461.67000 MDL
2000 CNY4923.34000 MDL
5000 CNY12308.35000 MDL
10000 CNY24616.70000 MDL