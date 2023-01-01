ليو مولدوفي إلى ليف بلغاري

تحويل MDL إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
١٠١٫٩٢ bgn

1.00000 MDL = 0.10192 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18 UTC
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MDL إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.96418.3649
1GBP1.153411.2292102.1711.658011.916431.1118821.1805
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.904517.2311
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088190.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / لياف بلغاري
1 MDL0.10192 BGN
5 MDL0.50961 BGN
10 MDL1.01922 BGN
20 MDL2.03844 BGN
50 MDL5.09610 BGN
100 MDL10.19220 BGN
250 MDL25.48050 BGN
500 MDL50.96100 BGN
1000 MDL101.92200 BGN
2000 MDL203.84400 BGN
5000 MDL509.61000 BGN
10000 MDL1019.22000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / مولدوفى Leu
1 BGN9.81145 MDL
5 BGN49.05725 MDL
10 BGN98.11450 MDL
20 BGN196.22900 MDL
50 BGN490.57250 MDL
100 BGN981.14500 MDL
250 BGN2452.86250 MDL
500 BGN4905.72500 MDL
1000 BGN9811.45000 MDL
2000 BGN19622.90000 MDL
5000 BGN49057.25000 MDL
10000 BGN98114.50000 MDL