Молдавские леи в болгарские левы

Сконвертируйте MDL в BGN по реальному обменному курсу

1000 mdl
101.30 bgn

1.00000 MDL = 0.10130 BGN

Среднерыночный курс в 22:22 UTC
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График изменения обменного курса MDL к BGN

1 мин. назад 1 MDL → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075689.12421.457871.674090.958718.531
1GBP1.1614411.24925103.5131.693231.944361.1134721.5227
1USD0.92970.80048182.861.35541.556420.891317.2285
1INR0.01122030.009660640.012068510.01635770.01878370.01075670.207923

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Болгарский Лев
1 MDL0.10130 BGN
5 MDL0.50652 BGN
10 MDL1.01304 BGN
20 MDL2.02608 BGN
50 MDL5.06520 BGN
100 MDL10.13040 BGN
250 MDL25.32600 BGN
500 MDL50.65200 BGN
1000 MDL101.30400 BGN
2000 MDL202.60800 BGN
5000 MDL506.52000 BGN
10000 MDL1013.04000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Молдавский лей
1 BGN9.87132 MDL
5 BGN49.35660 MDL
10 BGN98.71320 MDL
20 BGN197.42640 MDL
50 BGN493.56600 MDL
100 BGN987.13200 MDL
250 BGN2467.83000 MDL
500 BGN4935.66000 MDL
1000 BGN9871.32000 MDL
2000 BGN19742.64000 MDL
5000 BGN49356.60000 MDL
10000 BGN98713.20000 MDL