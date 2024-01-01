1 тысяча молдавских леев в болгарские левы

Сконвертируйте MDL в BGN по реальному обменному курсу

1 000 mdl
102,51 bgn

1.00000 MDL = 0.10251 BGN

Среднерыночный курс в 01:14
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79716219.06131.353051.5416683.02691.65031.34595
1 GBP1.25445123.91141.697331.93394104.1532.070221.68843
1 ZAR0.05246250.04182110.07098410.08087924.355780.08657860.0706117
1 CAD0.7390710.58915914.087711.139461.36281.219690.994753

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для молдавских леев

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Молдавский лей / Болгарский Лев
1 MDL0.10251 BGN
5 MDL0.51255 BGN
10 MDL1.02509 BGN
20 MDL2.05018 BGN
50 MDL5.12545 BGN
100 MDL10.25090 BGN
250 MDL25.62725 BGN
500 MDL51.25450 BGN
1000 MDL102.50900 BGN
2000 MDL205.01800 BGN
5000 MDL512.54500 BGN
10000 MDL1025.09000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Молдавский лей
1 BGN9.75521 MDL
5 BGN48.77605 MDL
10 BGN97.55210 MDL
20 BGN195.10420 MDL
50 BGN487.76050 MDL
100 BGN975.52100 MDL
250 BGN2438.80250 MDL
500 BGN4877.60500 MDL
1000 BGN9755.21000 MDL
2000 BGN19510.42000 MDL
5000 BGN48776.05000 MDL
10000 BGN97552.10000 MDL