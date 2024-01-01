Moldova leyinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MDL → BGN çevirin

1.000 mdl
102,04 bgn

1.00000 MDL = 0.10204 BGN

11:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79690819.00961.354051.5385883.04051.640291.34745
1 GBP1.25485123.85421.699131.93069104.2032.058311.69085
1 ZAR0.05260510.041921310.07122980.0809374.368350.08628720.0708826
1 CAD0.7385250.58853714.039111.1362861.32751.211390.995126

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Moldova leyinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bulgar Levası
1 MDL0.10204 BGN
5 MDL0.51018 BGN
10 MDL1.02037 BGN
20 MDL2.04074 BGN
50 MDL5.10185 BGN
100 MDL10.20370 BGN
250 MDL25.50925 BGN
500 MDL51.01850 BGN
1000 MDL102.03700 BGN
2000 MDL204.07400 BGN
5000 MDL510.18500 BGN
10000 MDL1020.37000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moldova Leyi
1 BGN9.80035 MDL
5 BGN49.00175 MDL
10 BGN98.00350 MDL
20 BGN196.00700 MDL
50 BGN490.01750 MDL
100 BGN980.03500 MDL
250 BGN2450.08750 MDL
500 BGN4900.17500 MDL
1000 BGN9800.35000 MDL
2000 BGN19600.70000 MDL
5000 BGN49001.75000 MDL
10000 BGN98003.50000 MDL