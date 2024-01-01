5 Bulgar levasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile BGN → MDL çevirin

5 bgn
48,86 mdl

1,000лв BGN = 9,771L MDL

23:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,87959,8795
Düşük9,77119,6684
Ortalama9,82929,7790
Değişim-0.15%1.06%
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1 BGN → MDL istatistikleri

BGN → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,8795, en düşük 9,7711 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,8292 oldu. BGN → MDL kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

BGN → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,8795, en düşük 9,6684 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,7790 oldu. BGN → MDL kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4470,84219,71
1 NZD0,5960,5510,8220,9090,7960,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moldova Leyi
1 BGN9,77110 MDL
5 BGN48,85550 MDL
10 BGN97,71100 MDL
20 BGN195,42200 MDL
50 BGN488,55500 MDL
100 BGN977,11000 MDL
250 BGN2.442,77500 MDL
500 BGN4.885,55000 MDL
1000 BGN9.771,10000 MDL
2000 BGN19.542,20000 MDL
5000 BGN48.855,50000 MDL
10000 BGN97.711,00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bulgar Levası
1 MDL0,10234 BGN
5 MDL0,51172 BGN
10 MDL1,02343 BGN
20 MDL2,04686 BGN
50 MDL5,11715 BGN
100 MDL10,23430 BGN
250 MDL25,58575 BGN
500 MDL51,17150 BGN
1000 MDL102,34300 BGN
2000 MDL204,68600 BGN
5000 MDL511,71500 BGN
10000 MDL1.023,43000 BGN