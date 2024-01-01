5.000 Moldova leyinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MDL → BGN çevirin

5.000 mdl
513,91 bgn

1,000L MDL = 0,1028лв BGN

15:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10280,1032
Düşük0,10120,1012
Ortalama0,10180,1023
Değişim0.57%-0.18%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → BGN istatistikleri

MDL → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1028, en düşük 0,1012 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1018 oldu. MDL → BGN kurundaki değişiklik 0.57 değerindeydi.

MDL → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1032, en düşük 0,1012 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1023 oldu. MDL → BGN kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1811,3851,53483,7331,6791,337
1 GBP1,277123,2151,7681,959106,9152,1431,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6050,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13211,10860,4771,2120,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Bulgar Levası
1 MDL0,10278 BGN
5 MDL0,51391 BGN
10 MDL1,02782 BGN
20 MDL2,05564 BGN
50 MDL5,13910 BGN
100 MDL10,27820 BGN
250 MDL25,69550 BGN
500 MDL51,39100 BGN
1000 MDL102,78200 BGN
2000 MDL205,56400 BGN
5000 MDL513,91000 BGN
10000 MDL1.027,82000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Moldova Leyi
1 BGN9,72934 MDL
5 BGN48,64670 MDL
10 BGN97,29340 MDL
20 BGN194,58680 MDL
50 BGN486,46700 MDL
100 BGN972,93400 MDL
250 BGN2.432,33500 MDL
500 BGN4.864,67000 MDL
1000 BGN9.729,34000 MDL
2000 BGN19.458,68000 MDL
5000 BGN48.646,70000 MDL
10000 BGN97.293,40000 MDL