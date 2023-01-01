لوتي ليسوتو إلى دونغ فيتنامي

تحويل LSL إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
1284790 vnd

1.00000 LSL = 1284.79000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:58 UTC
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LSL إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60591.437451.661990.96418.3708
1GBP1.1530711.2292102.1711.657511.916431.1115621.1833
1USD0.93810.813537183.121.348451.559090.904317.2334
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622290.01875710.01087950.207332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Vietnamese Dong
1 LSL1284.79000 VND
5 LSL6423.95000 VND
10 LSL12847.90000 VND
20 LSL25695.80000 VND
50 LSL64239.50000 VND
100 LSL128479.00000 VND
250 LSL321197.50000 VND
500 LSL642395.00000 VND
1000 LSL1284790.00000 VND
2000 LSL2569580.00000 VND
5000 LSL6423950.00000 VND
10000 LSL12847900.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Lesotho Loti
1 VND0.00078 LSL
5 VND0.00389 LSL
10 VND0.00778 LSL
20 VND0.01557 LSL
50 VND0.03892 LSL
100 VND0.07783 LSL
250 VND0.19458 LSL
500 VND0.38917 LSL
1000 VND0.77834 LSL
2000 VND1.55668 LSL
5000 VND3.89169 LSL
10000 VND7.78339 LSL