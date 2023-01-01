لوتي ليسوتو إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل LSL إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٥٬٧٩٥٫٧٥ bdt

1.00000 LSL = 5.79575 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 19:46 UTC
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LSL إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.437511.661710.9638518.3617
1GBP1.15311.22965102.2091.657571.916091.1113221.1726
1USD0.937750.81324183.121.3481.558240.903917.2184
1INR0.01128170.009783920.012030810.01621750.01874690.01087460.207151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Bangladeshi Taka
1 LSL5.79575 BDT
5 LSL28.97875 BDT
10 LSL57.95750 BDT
20 LSL115.91500 BDT
50 LSL289.78750 BDT
100 LSL579.57500 BDT
250 LSL1448.93750 BDT
500 LSL2897.87500 BDT
1000 LSL5795.75000 BDT
2000 LSL11591.50000 BDT
5000 LSL28978.75000 BDT
10000 LSL57957.50000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Lesotho Loti
1 BDT0.17254 LSL
5 BDT0.86270 LSL
10 BDT1.72540 LSL
20 BDT3.45080 LSL
50 BDT8.62700 LSL
100 BDT17.25400 LSL
250 BDT43.13500 LSL
500 BDT86.27000 LSL
1000 BDT172.54000 LSL
2000 BDT345.08000 LSL
5000 BDT862.70000 LSL
10000 BDT1725.40000 LSL