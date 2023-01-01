دولار ليبيري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل LRD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٩١٫٤٦ uah

1.00000 LRD = 0.19146 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LRD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 UAH
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066388.63091.437321.661680.9637518.353
1GBP1.1531411.22955102.21.657371.916081.1113421.1629
1USD0.93780.813306183.121.347951.558360.9038517.2119
1INR0.01128280.009784720.012030810.01621690.01874830.0108740.207073

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

LRD إلى USD

LRD إلى CAD

LRD إلى ZAR

LRD إلى EUR

LRD إلى GBP

LRD إلى SGD

LRD إلى INR

LRD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار ليبري / هريفنيا الأوكرانية
1 LRD0.19146 UAH
5 LRD0.95730 UAH
10 LRD1.91459 UAH
20 LRD3.82918 UAH
50 LRD9.57295 UAH
100 LRD19.14590 UAH
250 LRD47.86475 UAH
500 LRD95.72950 UAH
1000 LRD191.45900 UAH
2000 LRD382.91800 UAH
5000 LRD957.29500 UAH
10000 LRD1914.59000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار ليبري
1 UAH5.22306 LRD
5 UAH26.11530 LRD
10 UAH52.23060 LRD
20 UAH104.46120 LRD
50 UAH261.15300 LRD
100 UAH522.30600 LRD
250 UAH1305.76500 LRD
500 UAH2611.53000 LRD
1000 UAH5223.06000 LRD
2000 UAH10446.12000 LRD
5000 UAH26115.30000 LRD
10000 UAH52230.60000 LRD