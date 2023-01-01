دولار ليبيري إلى شلن تنزاني

تحويل LRD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
13115.20 tzs

1.00000 LRD = 13.11520 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:42 UTC
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LRD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.63921.43741.661710.963918.357
1GBP1.1531411.2296102.2041.657381.916011.1115121.1663
1USD0.937750.813273183.121.34791.558240.903917.214
1INR0.01128170.009784320.012030810.01621630.01874690.01087460.207098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / الشلن التنزاني
1 LRD13.11520 TZS
5 LRD65.57600 TZS
10 LRD131.15200 TZS
20 LRD262.30400 TZS
50 LRD655.76000 TZS
100 LRD1311.52000 TZS
250 LRD3278.80000 TZS
500 LRD6557.60000 TZS
1000 LRD13115.20000 TZS
2000 LRD26230.40000 TZS
5000 LRD65576.00000 TZS
10000 LRD131152.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار ليبري
1 TZS0.07625 LRD
5 TZS0.38124 LRD
10 TZS0.76248 LRD
20 TZS1.52495 LRD
50 TZS3.81237 LRD
100 TZS7.62475 LRD
250 TZS19.06188 LRD
500 TZS38.12375 LRD
1000 TZS76.24750 LRD
2000 TZS152.49500 LRD
5000 TZS381.23750 LRD
10000 TZS762.47500 LRD