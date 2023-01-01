دولار ليبيري إلى نيراس نيجيري

تحويل LRD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
4033.69 ngn

1.00000 LRD = 4.03369 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:40 UTC
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LRD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.436971.661140.963618.3408
1GBP1.1531411.22945102.1921.656991.915481.1111621.149
1USD0.93790.813372183.121.347751.5580.903817.202
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621450.01874390.01087340.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / النيرة النيجيرية
1 LRD4.03369 NGN
5 LRD20.16845 NGN
10 LRD40.33690 NGN
20 LRD80.67380 NGN
50 LRD201.68450 NGN
100 LRD403.36900 NGN
250 LRD1008.42250 NGN
500 LRD2016.84500 NGN
1000 LRD4033.69000 NGN
2000 LRD8067.38000 NGN
5000 LRD20168.45000 NGN
10000 LRD40336.90000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار ليبري
1 NGN0.24791 LRD
5 NGN1.23956 LRD
10 NGN2.47912 LRD
20 NGN4.95824 LRD
50 NGN12.39560 LRD
100 NGN24.79120 LRD
250 NGN61.97800 LRD
500 NGN123.95600 LRD
1000 NGN247.91200 LRD
2000 NGN495.82400 LRD
5000 NGN1239.56000 LRD
10000 NGN2479.12000 LRD