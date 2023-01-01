دولار ليبيري إلى كرونة آيسلندية

تحويل LRD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٧١٣٫٤٨ isk

1.00000 LRD = 0.71348 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:37 UTC
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LRD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437021.661140.963818.3325
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915481.1113321.1394
1USD0.93790.813372183.121.34781.5580.9039517.1942
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621510.01874390.01087520.20686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Icelandic Króna
1 LRD0.71348 ISK
5 LRD3.56741 ISK
10 LRD7.13482 ISK
20 LRD14.26964 ISK
50 LRD35.67410 ISK
100 LRD71.34820 ISK
250 LRD178.37050 ISK
500 LRD356.74100 ISK
1000 LRD713.48200 ISK
2000 LRD1426.96400 ISK
5000 LRD3567.41000 ISK
10000 LRD7134.82000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار ليبري
1 ISK1.40158 LRD
5 ISK7.00790 LRD
10 ISK14.01580 LRD
20 ISK28.03160 LRD
50 ISK70.07900 LRD
100 ISK140.15800 LRD
250 ISK350.39500 LRD
500 ISK700.79000 LRD
1000 ISK1401.58000 LRD
2000 ISK2803.16000 LRD
5000 ISK7007.90000 LRD
10000 ISK14015.80000 LRD