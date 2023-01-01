دولار ليبيري إلى دولار أسترالي

تحويل LRD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٨٫١٦ aud

1.00000 LRD = 0.00816 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:31 UTC
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LRD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.437271.661210.963718.3246
1GBP1.1528711.2296102.2041.657071.915261.1110221.127
1USD0.937650.813273183.121.347651.557630.9035517.182
1INR0.01128060.009784320.012030810.01621330.01873960.01087040.206713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار أسترالي
1 LRD0.00816 AUD
5 LRD0.04078 AUD
10 LRD0.08155 AUD
20 LRD0.16310 AUD
50 LRD0.40776 AUD
100 LRD0.81551 AUD
250 LRD2.03878 AUD
500 LRD4.07757 AUD
1000 LRD8.15514 AUD
2000 LRD16.31028 AUD
5000 LRD40.77570 AUD
10000 LRD81.55140 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار ليبري
1 AUD122.62200 LRD
5 AUD613.11000 LRD
10 AUD1226.22000 LRD
20 AUD2452.44000 LRD
50 AUD6131.10000 LRD
100 AUD12262.20000 LRD
250 AUD30655.50000 LRD
500 AUD61311.00000 LRD
1000 AUD122622.00000 LRD
2000 AUD245244.00000 LRD
5000 AUD613110.00000 LRD
10000 AUD1226220.00000 LRD