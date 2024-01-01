Liberya dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → AUD çevirin

1.000 lrd
8,08 aud

1.00000 LRD = 0.00808 AUD

10:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3538519.0160.93170.7965911.3474583.04321.64163
1 CAD0.738634114.04590.688190.5883890.99527361.33861.21257
1 ZAR0.05258740.071195310.04899590.04189050.07085884.367020.086329
1 EUR1.07331.4530920.409910.8551.4462289.13031.76196

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Avustralya Doları
1 LRD0.00808 AUD
5 LRD0.04041 AUD
10 LRD0.08081 AUD
20 LRD0.16163 AUD
50 LRD0.40407 AUD
100 LRD0.80813 AUD
250 LRD2.02034 AUD
500 LRD4.04067 AUD
1000 LRD8.08135 AUD
2000 LRD16.16270 AUD
5000 LRD40.40675 AUD
10000 LRD80.81350 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Liberya Doları
1 AUD123.74200 LRD
5 AUD618.71000 LRD
10 AUD1237.42000 LRD
20 AUD2474.84000 LRD
50 AUD6187.10000 LRD
100 AUD12374.20000 LRD
250 AUD30935.50000 LRD
500 AUD61871.00000 LRD
1000 AUD123742.00000 LRD
2000 AUD247484.00000 LRD
5000 AUD618710.00000 LRD
10000 AUD1237420.00000 LRD