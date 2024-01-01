250 Liberya dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → AUD çevirin

250 lrd
1,96 aud

1,000L$ LRD = 0,007854A$ AUD

08:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00790,0079
Düşük0,00760,0076
Ortalama0,00770,0077
Değişim1.83%0.36%
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1 LRD → AUD istatistikleri

LRD → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. LRD → AUD kurundaki değişiklik 1.83 değerindeydi.

LRD → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0077 oldu. LRD → AUD kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38418,2560,9270,7821,33883,7341,683
1 CAD0,723113,1950,670,5650,96760,5211,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0791,49219,6910,8441,44390,3121,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Avustralya Doları
1 LRD0,00785 AUD
5 LRD0,03927 AUD
10 LRD0,07854 AUD
20 LRD0,15708 AUD
50 LRD0,39269 AUD
100 LRD0,78538 AUD
250 LRD1,96344 AUD
500 LRD3,92689 AUD
1000 LRD7,85378 AUD
2000 LRD15,70756 AUD
5000 LRD39,26890 AUD
10000 LRD78,53780 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Liberya Doları
1 AUD127,32700 LRD
5 AUD636,63500 LRD
10 AUD1.273,27000 LRD
20 AUD2.546,54000 LRD
50 AUD6.366,35000 LRD
100 AUD12.732,70000 LRD
250 AUD31.831,75000 LRD
500 AUD63.663,50000 LRD
1000 AUD127.327,00000 LRD
2000 AUD254.654,00000 LRD
5000 AUD636.635,00000 LRD
10000 AUD1.273.270,00000 LRD