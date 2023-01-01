ليرة لبنانية إلى روبل روسي

تحويل LBP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
6.39 rub

1.00000 LBP = 0.00639 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.436331.661190.963918.327
1GBP1.15311.2295102.1961.656011.915261.1113821.1301
1USD0.937750.813339183.121.34691.557750.903917.1859
1INR0.01128170.009785110.012030810.01620430.0187410.01087460.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الروبل الروسي
1 LBP0.00639 RUB
5 LBP0.03197 RUB
10 LBP0.06394 RUB
20 LBP0.12788 RUB
50 LBP0.31969 RUB
100 LBP0.63939 RUB
250 LBP1.59847 RUB
500 LBP3.19694 RUB
1000 LBP6.39388 RUB
2000 LBP12.78776 RUB
5000 LBP31.96940 RUB
10000 LBP63.93880 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / جنيه لبناني
1 RUB156.40000 LBP
5 RUB782.00000 LBP
10 RUB1564.00000 LBP
20 RUB3128.00000 LBP
50 RUB7820.00000 LBP
100 RUB15640.00000 LBP
250 RUB39100.00000 LBP
500 RUB78200.00000 LBP
1000 RUB156400.00000 LBP
2000 RUB312800.00000 LBP
5000 RUB782000.00000 LBP
10000 RUB1564000.00000 LBP