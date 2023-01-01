دولار جزر كايمان إلى روبية سريلانكي

تحويل KYD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kyd
390361 lkr

1.00000 KYD = 390.36100 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:19 UTC
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KYD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.067188.69741.437011.660730.963818.3105
1GBP1.1528711.23025102.2581.656721.914641.1111421.11
1USD0.93710.812843183.121.346651.55630.903217.1591
1INR0.01127430.009779150.012030810.01620130.01872350.01086620.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / روبية سريلانكية
1 KYD390.36100 LKR
5 KYD1951.80500 LKR
10 KYD3903.61000 LKR
20 KYD7807.22000 LKR
50 KYD19518.05000 LKR
100 KYD39036.10000 LKR
250 KYD97590.25000 LKR
500 KYD195180.50000 LKR
1000 KYD390361.00000 LKR
2000 KYD780722.00000 LKR
5000 KYD1951805.00000 LKR
10000 KYD3903610.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار جزر كايمان
1 LKR0.00256 KYD
5 LKR0.01281 KYD
10 LKR0.02562 KYD
20 LKR0.05123 KYD
50 LKR0.12809 KYD
100 LKR0.25617 KYD
250 LKR0.64043 KYD
500 LKR1.28086 KYD
1000 LKR2.56173 KYD
2000 LKR5.12346 KYD
5000 LKR12.80865 KYD
10000 LKR25.61730 KYD