دولار جزر كايمان إلى روبية سريلانكي
تحويل KYD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار جزر كايمان / روبية سريلانكية
|1 KYD
|390.36100 LKR
|5 KYD
|1951.80500 LKR
|10 KYD
|3903.61000 LKR
|20 KYD
|7807.22000 LKR
|50 KYD
|19518.05000 LKR
|100 KYD
|39036.10000 LKR
|250 KYD
|97590.25000 LKR
|500 KYD
|195180.50000 LKR
|1000 KYD
|390361.00000 LKR
|2000 KYD
|780722.00000 LKR
|5000 KYD
|1951805.00000 LKR
|10000 KYD
|3903610.00000 LKR