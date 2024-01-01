Cayman Adaları dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KYD → LKR çevirin

1.000 kyd
380.982 lkr

1.00000 KYD = 380.98200 LKR

09:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD183.03740.93171.3473518.99521.539411.353550.796591
1 INR0.012042810.01122030.01622580.2287550.01853870.01630050.00959315
1 EUR1.073389.12411.4461120.38751.652251.452770.854975
1 SGD0.74219861.63020.69151114.09821.142551.00460.591228

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Sri Lanka Rupisi
1 KYD380.98200 LKR
5 KYD1904.91000 LKR
10 KYD3809.82000 LKR
20 KYD7619.64000 LKR
50 KYD19049.10000 LKR
100 KYD38098.20000 LKR
250 KYD95245.50000 LKR
500 KYD190491.00000 LKR
1000 KYD380982.00000 LKR
2000 KYD761964.00000 LKR
5000 KYD1904910.00000 LKR
10000 KYD3809820.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cayman Adaları Doları
1 LKR0.00262 KYD
5 LKR0.01312 KYD
10 LKR0.02625 KYD
20 LKR0.05250 KYD
50 LKR0.13124 KYD
100 LKR0.26248 KYD
250 LKR0.65620 KYD
500 LKR1.31240 KYD
1000 LKR2.62480 KYD
2000 LKR5.24960 KYD
5000 LKR13.12400 KYD
10000 LKR26.24800 KYD