10 bin Cayman Adaları dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KYD → LKR çevirin

1,000$ KYD = 356,2Sr LKR

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 KYD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek357,9940372,0240
Düşük356,1520356,1520
Ortalama357,0750361,7066
Değişim-0.25%-2.21%
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1 KYD → LKR istatistikleri

KYD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 357,9940, en düşük 356,1520 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 357,0750 oldu. KYD → LKR kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

KYD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 372,0240, en düşük 356,1520 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 361,7066 oldu. KYD → LKR kurundaki değişiklik -2.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5391,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → SGD

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Sri Lanka Rupisi
1 KYD356,19500 LKR
5 KYD1.780,97500 LKR
10 KYD3.561,95000 LKR
20 KYD7.123,90000 LKR
50 KYD17.809,75000 LKR
100 KYD35.619,50000 LKR
250 KYD89.048,75000 LKR
500 KYD178.097,50000 LKR
1000 KYD356.195,00000 LKR
2000 KYD712.390,00000 LKR
5000 KYD1.780.975,00000 LKR
10000 KYD3.561.950,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cayman Adaları Doları
1 LKR0,00281 KYD
5 LKR0,01404 KYD
10 LKR0,02807 KYD
20 LKR0,05615 KYD
50 LKR0,14037 KYD
100 LKR0,28075 KYD
250 LKR0,70186 KYD
500 LKR1,40373 KYD
1000 LKR2,80745 KYD
2000 LKR5,61490 KYD
5000 LKR14,03725 KYD
10000 LKR28,07450 KYD