5.000 Sri Lanka rupisinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → KYD çevirin

5.000 lkr
13,56 kyd

1,000Sr LKR = 0,002711$ KYD

06:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00270,0028
Düşük0,00270,0027
Ortalama0,00270,0027
Değişim0.27%-1.83%
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1 LKR → KYD istatistikleri

LKR → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0027 oldu. LKR → KYD kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

LKR → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. LKR → KYD kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7251,5330,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56560,6021,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,7691107,2141,9631,1841,7134,703
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cayman Adaları Doları
1 LKR0,00271 KYD
5 LKR0,01356 KYD
10 LKR0,02711 KYD
20 LKR0,05423 KYD
50 LKR0,13557 KYD
100 LKR0,27114 KYD
250 LKR0,67786 KYD
500 LKR1,35571 KYD
1000 LKR2,71142 KYD
2000 LKR5,42284 KYD
5000 LKR13,55710 KYD
10000 LKR27,11420 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Sri Lanka Rupisi
1 KYD368,81100 LKR
5 KYD1.844,05500 LKR
10 KYD3.688,11000 LKR
20 KYD7.376,22000 LKR
50 KYD18.440,55000 LKR
100 KYD36.881,10000 LKR
250 KYD92.202,75000 LKR
500 KYD184.405,50000 LKR
1000 KYD368.811,00000 LKR
2000 KYD737.622,00000 LKR
5000 KYD1.844.055,00000 LKR
10000 KYD3.688.110,00000 LKR