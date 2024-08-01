Sri Lanka rupisinden Cayman Adaları dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Sri Lanka rupisinden Cayman Adaları dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sri Lanka rupisinden (LKR) Cayman Adaları dolarına (KYD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LKR - KYD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sri Lanka rupisi → Cayman Adaları doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Sri Lanka rupisi Cayman Adaları dolarına döviz kuru şu anda 0,003, dünden bu yana %-0.055 değerinde değişti. Sri Lanka rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.296 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sri Lanka rupisi Cayman Adaları dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,003 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,003 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.099 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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