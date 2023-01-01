دينار كويتي إلى دينار تونسي

تحويل KWD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
10206.500 tnd

1.00000 KWD = 10.20650 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
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KWD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Tunisian Dinar
1 KWD10.20650 TND
5 KWD51.03250 TND
10 KWD102.06500 TND
20 KWD204.13000 TND
50 KWD510.32500 TND
100 KWD1020.65000 TND
250 KWD2551.62500 TND
500 KWD5103.25000 TND
1000 KWD10206.50000 TND
2000 KWD20413.00000 TND
5000 KWD51032.50000 TND
10000 KWD102065.00000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Kuwaiti Dinar
1 TND0.09798 KWD
5 TND0.48989 KWD
10 TND0.97977 KWD
20 TND1.95954 KWD
50 TND4.89886 KWD
100 TND9.79771 KWD
250 TND24.49427 KWD
500 TND48.98855 KWD
1000 TND97.97710 KWD
2000 TND195.95420 KWD
5000 TND489.88550 KWD
10000 TND979.77100 KWD