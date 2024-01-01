500 دينار تونسي إلى دينار كويتي

تحويل TND إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

500 tnd
49.604 kwd

1.000 TND = 0.09921 KWD

Mid-market exchange rate at 09:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦٢١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Kuwaiti Dinar
1 TND٠٫٠٩٩٢١ KWD
5 TND٠٫٤٩٦٠٤ KWD
10 TND٠٫٩٩٢٠٧ KWD
20 TND١٫٩٨٤١٤ KWD
50 TND٤٫٩٦٠٣٥ KWD
100 TND٩٫٩٢٠٧٠ KWD
250 TND٢٤٫٨٠١٧٥ KWD
500 TND٤٩٫٦٠٣٥٠ KWD
1000 TND٩٩٫٢٠٧٠٠ KWD
2000 TND١٩٨٫٤١٤٠٠ KWD
5000 TND٤٩٦٫٠٣٥٠٠ KWD
10000 TND٩٩٢٫٠٧٠٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Tunisian Dinar
1 KWD١٠٫٠٧٩٩٠ TND
5 KWD٥٠٫٣٩٩٥٠ TND
10 KWD١٠٠٫٧٩٩٠٠ TND
20 KWD٢٠١٫٥٩٨٠٠ TND
50 KWD٥٠٣٫٩٩٥٠٠ TND
100 KWD١٬٠٠٧٫٩٩٠٠٠ TND
250 KWD٢٬٥١٩٫٩٧٥٠٠ TND
500 KWD٥٬٠٣٩٫٩٥٠٠٠ TND
1000 KWD١٠٬٠٧٩٫٩٠٠٠٠ TND
2000 KWD٢٠٬١٥٩٫٨٠٠٠٠ TND
5000 KWD٥٠٬٣٩٩٫٥٠٠٠٠ TND
10000 KWD١٠٠٬٧٩٩٫٠٠٠٠٠ TND