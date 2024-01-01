10 دينار تونسي إلى دينار كويتي

تحويل TND إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
0.992 kwd

1.000 TND = 0.09920 KWD

Mid-market exchange rate at 09:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٥١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٤٨١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Kuwaiti Dinar
1 TND٠٫٠٩٩٢٠ KWD
5 TND٠٫٤٩٥٩٨ KWD
10 TND٠٫٩٩١٩٦ KWD
20 TND١٫٩٨٣٩١ KWD
50 TND٤٫٩٥٩٧٩ KWD
100 TND٩٫٩١٩٥٧ KWD
250 TND٢٤٫٧٩٨٩٣ KWD
500 TND٤٩٫٥٩٧٨٥ KWD
1000 TND٩٩٫١٩٥٧٠ KWD
2000 TND١٩٨٫٣٩١٤٠ KWD
5000 TND٤٩٥٫٩٧٨٥٠ KWD
10000 TND٩٩١٫٩٥٧٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Tunisian Dinar
1 KWD١٠٫٠٨١١٠ TND
5 KWD٥٠٫٤٠٥٥٠ TND
10 KWD١٠٠٫٨١١٠٠ TND
20 KWD٢٠١٫٦٢٢٠٠ TND
50 KWD٥٠٤٫٠٥٥٠٠ TND
100 KWD١٬٠٠٨٫١١٠٠٠ TND
250 KWD٢٬٥٢٠٫٢٧٥٠٠ TND
500 KWD٥٬٠٤٠٫٥٥٠٠٠ TND
1000 KWD١٠٬٠٨١٫١٠٠٠٠ TND
2000 KWD٢٠٬١٦٢٫٢٠٠٠٠ TND
5000 KWD٥٠٬٤٠٥٫٥٠٠٠٠ TND
10000 KWD١٠٠٬٨١١٫٠٠٠٠٠ TND