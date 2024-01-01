科威特第纳尔兑突尼斯第纳尔

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ك1.000 KWD = DT10.11 TND

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KWD 兑 TND 换算表

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TND
1 KWD兑TND过去 30 天过去 90 天
10.113710.1727
9.91609.9160
一般9.999210.0206
更改1.72%-0.48%
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1 KWD 兑 TND 统计信息

过去 30 天，KWD 兑 TND 的表现如下：30 天高点为 10.1137，30 天低点为 9.9160。这意味着 30 天平均值为 9.9992。KWD 兑 TND 的变化为 1.72。

过去 90 天，KWD 兑 TND 的表现如下：90 天高点为 10.1727，90 天低点为 9.9160。这意味着 90 天平均值为 10.0206。KWD 兑 TND 的变化为 -0.48。

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 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.080.92417.6231.5031.6591,695.983.673
1 INR0.01210.0110.210.0180.0220.1710.044
1 EUR1.08290.953119.0631.6251.7951,834.633.973
1 ZAR0.0574.7710.05210.0850.09496.240.208

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如何将科威特第纳尔兑换成突尼斯第纳尔

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科威特第纳尔/突尼斯第纳尔汇率
1 KWD10.11370 TND
5 KWD50.56850 TND
10 KWD101.13700 TND
20 KWD202.27400 TND
50 KWD505.68500 TND
100 KWD1,011.37000 TND
250 KWD2,528.42500 TND
500 KWD5,056.85000 TND
1000 KWD10,113.70000 TND
2000 KWD20,227.40000 TND
5000 KWD50,568.50000 TND
10000 KWD101,137.00000 TND
突尼斯第纳尔/科威特第纳尔汇率
1 TND0.09888 KWD
5 TND0.49438 KWD
10 TND0.98876 KWD
20 TND1.97751 KWD
50 TND4.94378 KWD
100 TND9.88756 KWD
250 TND24.71890 KWD
500 TND49.43780 KWD
1000 TND98.87560 KWD
2000 TND197.75120 KWD
5000 TND494.37800 KWD
10000 TND988.75600 KWD