دينار كويتي إلى فورنت مجري

تحويل KWD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٬١٧٦٬٥٣٠ huf

1.00000 KWD = 1176.53000 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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KWD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 HUF
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066688.67131.436551.659430.963718.3016
1GBP1.1531411.23005102.261.656691.913731.1112821.1062
1USD0.937550.812975183.13451.346851.555810.903517.1588
1INR0.01127760.009779030.012028710.01620090.01871440.01086790.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Hungarian Forint
1 KWD1176.53000 HUF
5 KWD5882.65000 HUF
10 KWD11765.30000 HUF
20 KWD23530.60000 HUF
50 KWD58826.50000 HUF
100 KWD117653.00000 HUF
250 KWD294132.50000 HUF
500 KWD588265.00000 HUF
1000 KWD1176530.00000 HUF
2000 KWD2353060.00000 HUF
5000 KWD5882650.00000 HUF
10000 KWD11765300.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Kuwaiti Dinar
2000 HUF1.69991 KWD
5000 HUF4.24979 KWD
10000 HUF8.49957 KWD
15000 HUF12.74936 KWD
20000 HUF16.99914 KWD
30000 HUF25.49871 KWD
40000 HUF33.99828 KWD
50000 HUF42.49785 KWD
60000 HUF50.99742 KWD
100000 HUF84.99570 KWD
150000 HUF127.49355 KWD
200000 HUF169.99140 KWD