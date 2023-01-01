دينار كويتي إلى فورنت مجري
تحويل KWD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار كويتي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for دينار كويتي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Hungarian Forint
|1 KWD
|1176.53000 HUF
|5 KWD
|5882.65000 HUF
|10 KWD
|11765.30000 HUF
|20 KWD
|23530.60000 HUF
|50 KWD
|58826.50000 HUF
|100 KWD
|117653.00000 HUF
|250 KWD
|294132.50000 HUF
|500 KWD
|588265.00000 HUF
|1000 KWD
|1176530.00000 HUF
|2000 KWD
|2353060.00000 HUF
|5000 KWD
|5882650.00000 HUF
|10000 KWD
|11765300.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Kuwaiti Dinar
|2000 HUF
|1.69991 KWD
|5000 HUF
|4.24979 KWD
|10000 HUF
|8.49957 KWD
|15000 HUF
|12.74936 KWD
|20000 HUF
|16.99914 KWD
|30000 HUF
|25.49871 KWD
|40000 HUF
|33.99828 KWD
|50000 HUF
|42.49785 KWD
|60000 HUF
|50.99742 KWD
|100000 HUF
|84.99570 KWD
|150000 HUF
|127.49355 KWD
|200000 HUF
|169.99140 KWD