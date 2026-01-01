10 آلاف وون كوري جنوبي إلى كرونة سويدية

حوّل KRW إلى SEK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.006907 SEK

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى SEK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى SEK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى SEK اليوم

KRWSEK
1000 KRW6.91 SEK
2000 KRW13.81 SEK
5000 KRW34.53 SEK
10000 KRW69.07 SEK
20000 KRW138.13 SEK
30000 KRW207.20 SEK
40000 KRW276.27 SEK
50000 KRW345.33 SEK
60000 KRW414.40 SEK
45000000 KRW310,798.80 SEK
75000000 KRW517,998 SEK
78000000 KRW538,717.92 SEK
100000000 KRW690,664 SEK
330000000 KRW2,279,191.20 SEK
500000000 KRW3,453,320 SEK
1800000000 KRW12,431,952 SEK
1900000000 KRW13,122,616 SEK
10000000000 KRW69,066,400 SEK
15200000000 KRW104,980,928 SEK
36100000000 KRW249,329,704 SEK
45600000000 KRW314,942,784 SEK
SEKKRW
1 SEK145 KRW
5 SEK724 KRW
10 SEK1,448 KRW
20 SEK2,896 KRW
50 SEK7,239 KRW
100 SEK14,479 KRW
250 SEK36,197 KRW
500 SEK72,394 KRW
1000 SEK144,788 KRW
2000 SEK289,576 KRW
5000 SEK723,940 KRW
10000 SEK1,447,880 KRW

الأسئلة الشائعة