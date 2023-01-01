فرنك قمري إلى رينغيت ماليزي

تحويل KMF إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٠٫١٢ myr

1.00000 KMF = 0.01012 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KMF إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 MYR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0669588.70041.43671.659460.964118.3013
1GBP1.153411.2305102.2971.656931.913831.11221.1066
1USD0.937250.812678183.13451.346551.555330.903517.1529
1INR0.01127390.009775460.012028710.01619720.01870860.01086790.206327

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

KMF إلى USD

KMF إلى EUR

KMF إلى GBP

KMF إلى INR

KMF إلى JPY

KMF إلى RUB

KMF إلى AUD

KMF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / رينغيت ماليزي
1 KMF0.01012 MYR
5 KMF0.05059 MYR
10 KMF0.10117 MYR
20 KMF0.20235 MYR
50 KMF0.50587 MYR
100 KMF1.01173 MYR
250 KMF2.52932 MYR
500 KMF5.05865 MYR
1000 KMF10.11730 MYR
2000 KMF20.23460 MYR
5000 KMF50.58650 MYR
10000 KMF101.17300 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / فرنك جزر القمر
1 MYR98.84050 KMF
5 MYR494.20250 KMF
10 MYR988.40500 KMF
20 MYR1976.81000 KMF
50 MYR4942.02500 KMF
100 MYR9884.05000 KMF
250 MYR24710.12500 KMF
500 MYR49420.25000 KMF
1000 MYR98840.50000 KMF
2000 MYR197681.00000 KMF
5000 MYR494202.50000 KMF
10000 MYR988405.00000 KMF