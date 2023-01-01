فرنك قمري إلى كولون كوستاريكي

تحويل KMF إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٬١٥٥٫٨٤ crc

1.00000 KMF = 1.15584 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 17:31 UTC
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KMF إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06788.70451.436981.659540.9641518.3092
1GBP1.1532711.23055102.3011.657241.913911.1119221.1156
1USD0.93720.812645183.13451.346751.555330.903617.1595
1INR0.01127340.009775060.012028710.01619970.01870860.01086910.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / كوستاريكا كولوين
1 KMF1.15584 CRC
5 KMF5.77920 CRC
10 KMF11.55840 CRC
20 KMF23.11680 CRC
50 KMF57.79200 CRC
100 KMF115.58400 CRC
250 KMF288.96000 CRC
500 KMF577.92000 CRC
1000 KMF1155.84000 CRC
2000 KMF2311.68000 CRC
5000 KMF5779.20000 CRC
10000 KMF11558.40000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / فرنك جزر القمر
1 CRC0.86517 KMF
5 CRC4.32585 KMF
10 CRC8.65171 KMF
20 CRC17.30342 KMF
50 CRC43.25855 KMF
100 CRC86.51710 KMF
250 CRC216.29275 KMF
500 CRC432.58550 KMF
1000 CRC865.17100 KMF
2000 CRC1730.34200 KMF
5000 CRC4325.85500 KMF
10000 CRC8651.71000 KMF