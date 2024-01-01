5 كولون كوستاريكي إلى فرنك قمري

تحويل CRC إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

5 crc
4 kmf

₡1.000 CRC = CF0.8497 KMF

Mid-market exchange rate at 16:12
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CRC إلى KMF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7371.5021.6580.94720.81
1 GBP1.16911.277107.21.7551.9381.10724.318
1 USD0.9150.783183.9471.3741.5170.86719.043
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / فرنك جزر القمر
1 CRC٠٫٨٤٩٧١ KMF
5 CRC٤٫٢٤٨٥٣ KMF
10 CRC٨٫٤٩٧٠٦ KMF
20 CRC١٦٫٩٩٤١٢ KMF
50 CRC٤٢٫٤٨٥٣٠ KMF
100 CRC٨٤٫٩٧٠٦٠ KMF
250 CRC٢١٢٫٤٢٦٥٠ KMF
500 CRC٤٢٤٫٨٥٣٠٠ KMF
1000 CRC٨٤٩٫٧٠٦٠٠ KMF
2000 CRC١٬٦٩٩٫٤١٢٠٠ KMF
5000 CRC٤٬٢٤٨٫٥٣٠٠٠ KMF
10000 CRC٨٬٤٩٧٫٠٦٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / كوستاريكا كولوين
1 KMF١٫١٧٦٨٨ CRC
5 KMF٥٫٨٨٤٤٠ CRC
10 KMF١١٫٧٦٨٨٠ CRC
20 KMF٢٣٫٥٣٧٦٠ CRC
50 KMF٥٨٫٨٤٤٠٠ CRC
100 KMF١١٧٫٦٨٨٠٠ CRC
250 KMF٢٩٤٫٢٢٠٠٠ CRC
500 KMF٥٨٨٫٤٤٠٠٠ CRC
1000 KMF١٬١٧٦٫٨٨٠٠٠ CRC
2000 KMF٢٬٣٥٣٫٧٦٠٠٠ CRC
5000 KMF٥٬٨٨٤٫٤٠٠٠٠ CRC
10000 KMF١١٬٧٦٨٫٨٠٠٠٠ CRC