5 سوم قيرغيزستاني إلى ليو روماني

تحويل KGS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

5 kgs
0.26 ron

1.00000 KGS = 0.05262 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 05:40
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KGS إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8228081.37121.583780.9452583.1343.6730.8948
1GBP1.2153511.666491.924851.1489101.0374.463981.08755
1CAD0.7292880.60006411.155030.68937360.62862.678680.652567
1AUD0.63140.5195210.86577610.59684352.49082.319130.564977

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

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KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Romanian Leu
1 KGS0.05262 RON
5 KGS0.26309 RON
10 KGS0.52618 RON
20 KGS1.05237 RON
50 KGS2.63091 RON
100 KGS5.26183 RON
250 KGS13.15457 RON
500 KGS26.30915 RON
1000 KGS52.61830 RON
2000 KGS105.23660 RON
5000 KGS263.09150 RON
10000 KGS526.18300 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Kyrgystani Som
1 RON19.00480 KGS
5 RON95.02400 KGS
10 RON190.04800 KGS
20 RON380.09600 KGS
50 RON950.24000 KGS
100 RON1900.48000 KGS
250 RON4751.20000 KGS
500 RON9502.40000 KGS
1000 RON19004.80000 KGS
2000 RON38009.60000 KGS
5000 RON95024.00000 KGS
10000 RON190048.00000 KGS