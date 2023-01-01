1 ليو روماني إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل RON إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
19.31 kgs

1.00000 RON = 19.31080 KGS

Mid-market exchange rate at 14:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.074489.40731.468921.652410.964318.8194
1GBP1.153811.23965103.1591.694851.906571.1126121.714
1USD0.930750.806679183.2161.36721.537990.897517.5162
1INR0.01118480.00969380.012016910.01642950.01848190.01078520.210491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Kyrgystani Som
1 RON19.31080 KGS
5 RON96.55400 KGS
10 RON193.10800 KGS
20 RON386.21600 KGS
50 RON965.54000 KGS
100 RON1931.08000 KGS
250 RON4827.70000 KGS
500 RON9655.40000 KGS
1000 RON19310.80000 KGS
2000 RON38621.60000 KGS
5000 RON96554.00000 KGS
10000 RON193108.00000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / Romanian Leu
1 KGS0.05178 RON
5 KGS0.25892 RON
10 KGS0.51784 RON
20 KGS1.03569 RON
50 KGS2.58922 RON
100 KGS5.17845 RON
250 KGS12.94612 RON
500 KGS25.89225 RON
1000 KGS51.78450 RON
2000 KGS103.56900 RON
5000 KGS258.92250 RON
10000 KGS517.84500 RON