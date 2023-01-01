شلن كيني إلى دينار تونسي

تحويل KES إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
21.391 tnd

1.00000 KES = 0.02139 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 16:53 UTC
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KES إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066488.65461.436491.661060.963618.3229
1GBP1.15411.2304102.2891.657411.916511.11221.1407
1USD0.937750.812744183.13451.347051.557630.903617.182
1INR0.01127970.009776250.012028710.01620330.01873630.01086910.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Tunisian Dinar
1 KES0.02139 TND
5 KES0.10696 TND
10 KES0.21391 TND
20 KES0.42782 TND
50 KES1.06956 TND
100 KES2.13911 TND
250 KES5.34777 TND
500 KES10.69555 TND
1000 KES21.39110 TND
2000 KES42.78220 TND
5000 KES106.95550 TND
10000 KES213.91100 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / شلن كيني
1 TND46.74840 KES
5 TND233.74200 KES
10 TND467.48400 KES
20 TND934.96800 KES
50 TND2337.42000 KES
100 TND4674.84000 KES
250 TND11687.10000 KES
500 TND23374.20000 KES
1000 TND46748.40000 KES
2000 TND93496.80000 KES
5000 TND233742.00000 KES
10000 TND467484.00000 KES