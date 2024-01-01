Kenya şilininden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile KES → TND çevirin

1.000 kes
20,993 tnd

1.00000 KES = 0.02099 TND

08:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.0732589.11161.452481.651790.94808518.3081
1 GBP1.1693411.25505104.2061.698521.931591.1086421.4094
1 USD0.93170.796781183.02971.353351.539050.8833517.0586
1 INR0.01122190.009596340.012043910.01629960.01853620.0106390.205452

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Kenya şilininden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Tunus Dinarı
1 KES0.02099 TND
5 KES0.10497 TND
10 KES0.20993 TND
20 KES0.41986 TND
50 KES1.04965 TND
100 KES2.09930 TND
250 KES5.24825 TND
500 KES10.49650 TND
1000 KES20.99300 TND
2000 KES41.98600 TND
5000 KES104.96500 TND
10000 KES209.93000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Kenya Şilini
1 TND47.63500 KES
5 TND238.17500 KES
10 TND476.35000 KES
20 TND952.70000 KES
50 TND2381.75000 KES
100 TND4763.50000 KES
250 TND11908.75000 KES
500 TND23817.50000 KES
1000 TND47635.00000 KES
2000 TND95270.00000 KES
5000 TND238175.00000 KES
10000 TND476350.00000 KES