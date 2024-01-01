肯尼亚先令兑突尼斯第纳尔

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Ksh1.000 KES = DT0.02395 TND

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TND
1 KES兑TND过去 30 天过去 90 天
0.02400.0241
0.02350.0234
一般0.02370.0237
更改1.82%2.15%
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1 KES 兑 TND 统计信息

过去 30 天，KES 兑 TND 的表现如下：30 天高点为 0.0240，30 天低点为 0.0235。这意味着 30 天平均值为 0.0237。KES 兑 TND 的变化为 1.82。

过去 90 天，KES 兑 TND 的表现如下：90 天高点为 0.0241，90 天低点为 0.0234。这意味着 90 天平均值为 0.0237。KES 兑 TND 的变化为 2.15。

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 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.3131,695.981.3830.9220.7691.49684.074
1 SGD0.76111,291.441.0530.7020.5851.13964.02
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肯尼亚先令/突尼斯第纳尔汇率
1 KES0.02395 TND
5 KES0.11977 TND
10 KES0.23953 TND
20 KES0.47906 TND
50 KES1.19766 TND
100 KES2.39532 TND
250 KES5.98830 TND
500 KES11.97660 TND
1000 KES23.95320 TND
2000 KES47.90640 TND
5000 KES119.76600 TND
10000 KES239.53200 TND
突尼斯第纳尔/肯尼亚先令汇率
1 TND41.74820 KES
5 TND208.74100 KES
10 TND417.48200 KES
20 TND834.96400 KES
50 TND2,087.41000 KES
100 TND4,174.82000 KES
250 TND10,437.05000 KES
500 TND20,874.10000 KES
1000 TND41,748.20000 KES
2000 TND83,496.40000 KES
5000 TND208,741.00000 KES
10000 TND417,482.00000 KES