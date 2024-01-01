5 دينار تونسي إلى شلن كيني

تحويل TND إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

5 tnd
224 kes

1.000 TND = 44.90 KES

Mid-market exchange rate at 09:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٧٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦١١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

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TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / شلن كيني
1 TND٤٤٫٨٩٩٥٠ KES
5 TND٢٢٤٫٤٩٧٥٠ KES
10 TND٤٤٨٫٩٩٥٠٠ KES
20 TND٨٩٧٫٩٩٠٠٠ KES
50 TND٢٬٢٤٤٫٩٧٥٠٠ KES
100 TND٤٬٤٨٩٫٩٥٠٠٠ KES
250 TND١١٬٢٢٤٫٨٧٥٠٠ KES
500 TND٢٢٬٤٤٩٫٧٥٠٠٠ KES
1000 TND٤٤٬٨٩٩٫٥٠٠٠٠ KES
2000 TND٨٩٬٧٩٩٫٠٠٠٠٠ KES
5000 TND٢٢٤٬٤٩٧٫٥٠٠٠٠ KES
10000 TND٤٤٨٬٩٩٥٫٠٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / Tunisian Dinar
1 KES٠٫٠٢٢٢٧ TND
5 KES٠٫١١١٣٦ TND
10 KES٠٫٢٢٢٧٢ TND
20 KES٠٫٤٤٥٤٤ TND
50 KES١٫١١٣٦٠ TND
100 KES٢٫٢٢٧١٩ TND
250 KES٥٫٥٦٧٩٨ TND
500 KES١١٫١٣٥٩٥ TND
1000 KES٢٢٫٢٧١٩٠ TND
2000 KES٤٤٫٥٤٣٨٠ TND
5000 KES١١١٫٣٥٩٥٠ TND
10000 KES٢٢٢٫٧١٩٠٠ TND