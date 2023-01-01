شلن كيني إلى منات تركمانستاني

تحويل KES إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٣٫٧١ tmt

1.00000 KES = 0.02371 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:49 UTC
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KES إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066488.65461.436491.661060.963618.3229
1GBP1.15411.2304102.2891.657411.916511.11221.1407
1USD0.937750.812744183.13451.347051.557630.903617.182
1INR0.01127970.009776250.012028710.01620330.01873630.01086910.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Turkmenistani Manat
1 KES0.02371 TMT
5 KES0.11855 TMT
10 KES0.23711 TMT
20 KES0.47422 TMT
50 KES1.18555 TMT
100 KES2.37110 TMT
250 KES5.92775 TMT
500 KES11.85550 TMT
1000 KES23.71100 TMT
2000 KES47.42200 TMT
5000 KES118.55500 TMT
10000 KES237.11000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / شلن كيني
1 TMT42.17450 KES
5 TMT210.87250 KES
10 TMT421.74500 KES
20 TMT843.49000 KES
50 TMT2108.72500 KES
100 TMT4217.45000 KES
250 TMT10543.62500 KES
500 TMT21087.25000 KES
1000 TMT42174.50000 KES
2000 TMT84349.00000 KES
5000 TMT210872.50000 KES
10000 TMT421745.00000 KES