ألف شلن كيني إلى منات تركمانستاني

تحويل KES إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٣٫٣٣ tmt

1.00000 KES = 0.02333 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 03:59
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KES إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.057687.93941.450761.675540.946219.2897
1GBP1.1486311.21485101.0151.666471.924671.0868422.1578
1USD0.945550.823147183.151.371751.584280.894718.2391
1INR0.01137150.009899540.012026510.01649730.01905330.01076010.219352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Turkmenistani Manat
1 KES0.02333 TMT
5 KES0.11666 TMT
10 KES0.23331 TMT
20 KES0.46662 TMT
50 KES1.16656 TMT
100 KES2.33311 TMT
250 KES5.83277 TMT
500 KES11.66555 TMT
1000 KES23.33110 TMT
2000 KES46.66220 TMT
5000 KES116.65550 TMT
10000 KES233.31100 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / شلن كيني
1 TMT42.86120 KES
5 TMT214.30600 KES
10 TMT428.61200 KES
20 TMT857.22400 KES
50 TMT2143.06000 KES
100 TMT4286.12000 KES
250 TMT10715.30000 KES
500 TMT21430.60000 KES
1000 TMT42861.20000 KES
2000 TMT85722.40000 KES
5000 TMT214306.00000 KES
10000 TMT428612.00000 KES