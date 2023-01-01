شلن كيني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل KES إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١١٫٤٣ nzd

1.00000 KES = 0.01143 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:50 UTC
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KES إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066588.66291.436631.660960.9635518.3182
1GBP1.1538711.23065102.3091.657751.91661.1118121.1376
1USD0.937650.812579183.13451.347051.557390.9034517.176
1INR0.01127870.009774270.012028710.01620330.01873340.01086730.206605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / دولار نيوزيلندي
1 KES0.01143 NZD
5 KES0.05717 NZD
10 KES0.11434 NZD
20 KES0.22868 NZD
50 KES0.57169 NZD
100 KES1.14338 NZD
250 KES2.85845 NZD
500 KES5.71690 NZD
1000 KES11.43380 NZD
2000 KES22.86760 NZD
5000 KES57.16900 NZD
10000 KES114.33800 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / شلن كيني
1 NZD87.45980 KES
5 NZD437.29900 KES
10 NZD874.59800 KES
20 NZD1749.19600 KES
50 NZD4372.99000 KES
100 NZD8745.98000 KES
250 NZD21864.95000 KES
500 NZD43729.90000 KES
1000 NZD87459.80000 KES
2000 NZD174919.60000 KES
5000 NZD437299.00000 KES
10000 NZD874598.00000 KES