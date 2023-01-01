Кенийские шиллинги в новозеландские доллары

Сконвертируйте KES в NZD по реальному обменному курсу

1000 kes
11.56 nzd

1.00000 KES = 0.01156 NZD

Среднерыночный курс в 18:54 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KES к NZD

1 мин. назад 1 KES → 0 NZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.073288.95751.454881.6710.956618.4943
1GBP1.1633311.24845103.4841.692461.943871.1128421.5144
1USD0.93180.800993182.891.355651.557030.8913517.2329
1INR0.01124130.009663330.012064210.01635480.01878420.01075340.207901

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Новозеландский доллар
1 KES0.01156 NZD
5 KES0.05780 NZD
10 KES0.11560 NZD
20 KES0.23119 NZD
50 KES0.57798 NZD
100 KES1.15596 NZD
250 KES2.88990 NZD
500 KES5.77980 NZD
1000 KES11.55960 NZD
2000 KES23.11920 NZD
5000 KES57.79800 NZD
10000 KES115.59600 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Кенийский шиллинг
1 NZD86.50850 KES
5 NZD432.54250 KES
10 NZD865.08500 KES
20 NZD1730.17000 KES
50 NZD4325.42500 KES
100 NZD8650.85000 KES
250 NZD21627.12500 KES
500 NZD43254.25000 KES
1000 NZD86508.50000 KES
2000 NZD173017.00000 KES
5000 NZD432542.50000 KES
10000 NZD865085.00000 KES