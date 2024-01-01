Kenya şilininden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile KES → NZD çevirin

1.000 kes
10,99 nzd

1.00000 KES = 0.01099 NZD

08:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.34731515.851.353650.93160.7967811.5394183.0313
1 SGD0.74222511125.11.004710.6914710.5913911.1425961.6279
1 NGN0.0006596940.00088880810.0008929970.0006145850.0005256330.001015540.0547754
1 CAD0.7387430.9953091119.8210.6882270.5886171.1372361.3388

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Yeni Zelanda Doları
1 KES0.01099 NZD
5 KES0.05497 NZD
10 KES0.10993 NZD
20 KES0.21987 NZD
50 KES0.54967 NZD
100 KES1.09934 NZD
250 KES2.74835 NZD
500 KES5.49670 NZD
1000 KES10.99340 NZD
2000 KES21.98680 NZD
5000 KES54.96700 NZD
10000 KES109.93400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kenya Şilini
1 NZD90.96330 KES
5 NZD454.81650 KES
10 NZD909.63300 KES
20 NZD1819.26600 KES
50 NZD4548.16500 KES
100 NZD9096.33000 KES
250 NZD22740.82500 KES
500 NZD45481.65000 KES
1000 NZD90963.30000 KES
2000 NZD181926.60000 KES
5000 NZD454816.50000 KES
10000 NZD909633.00000 KES