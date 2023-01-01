شلن كيني إلى دينار جزائري

تحويل KES إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
931.38 dzd

1.00000 KES = 0.93138 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:43 UTC
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KES إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065888.60481.436381.660770.963518.3174
1GBP1.1540711.2298102.2391.65741.916321.1119421.136
1USD0.938250.81314183.13451.34771.558240.90417.1865
1INR0.01128610.009781020.012028710.01621110.01874360.01087390.206731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Algerian Dinar
1 KES0.93138 DZD
5 KES4.65688 DZD
10 KES9.31377 DZD
20 KES18.62754 DZD
50 KES46.56885 DZD
100 KES93.13770 DZD
250 KES232.84425 DZD
500 KES465.68850 DZD
1000 KES931.37700 DZD
2000 KES1862.75400 DZD
5000 KES4656.88500 DZD
10000 KES9313.77000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / شلن كيني
1 DZD1.07368 KES
5 DZD5.36840 KES
10 DZD10.73680 KES
20 DZD21.47360 KES
50 DZD53.68400 KES
100 DZD107.36800 KES
250 DZD268.42000 KES
500 DZD536.84000 KES
1000 DZD1073.68000 KES
2000 DZD2147.36000 KES
5000 DZD5368.40000 KES
10000 DZD10736.80000 KES