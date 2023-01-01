دولار جامايكي إلى بيزو مكسيكي

تحويل JMD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
110.42 mxn

1.00000 JMD = 0.11042 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:2 UTC
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JMD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437911.660520.963218.3091
1GBP1.153211.22965102.2261.658181.91491.1107721.114
1USD0.937850.81324183.13451.34851.557270.903317.1707
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622070.01873190.01086550.206541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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JMD إلى SGD

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JMD إلى ZAR

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JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Mexican Peso
1 JMD0.11042 MXN
5 JMD0.55211 MXN
10 JMD1.10423 MXN
20 JMD2.20846 MXN
50 JMD5.52115 MXN
100 JMD11.04230 MXN
250 JMD27.60575 MXN
500 JMD55.21150 MXN
1000 JMD110.42300 MXN
2000 JMD220.84600 MXN
5000 JMD552.11500 MXN
10000 JMD1104.23000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار جامايكي
1 MXN9.05612 JMD
5 MXN45.28060 JMD
10 MXN90.56120 JMD
20 MXN181.12240 JMD
50 MXN452.80600 JMD
100 MXN905.61200 JMD
250 MXN2264.03000 JMD
500 MXN4528.06000 JMD
1000 MXN9056.12000 JMD
2000 MXN18112.24000 JMD
5000 MXN45280.60000 JMD
10000 MXN90561.20000 JMD