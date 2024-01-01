Jamaika dolarından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile JMD → MXN çevirin

1.000 jmd
109,28 mxn

1.00000 JMD = 0.10928 MXN

07:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.073889.14161.454091.653140.94926518.3349
1 GBP1.169311.25565104.2381.700341.933111.1099821.44
1 USD0.931250.7964183.01511.354151.539530.8840517.0748
1 INR0.01121810.009593440.01204610.01631210.01854510.01064930.205683

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Jamaika dolarından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Meksika Pesosu
1 JMD0.10928 MXN
5 JMD0.54642 MXN
10 JMD1.09284 MXN
20 JMD2.18568 MXN
50 JMD5.46420 MXN
100 JMD10.92840 MXN
250 JMD27.32100 MXN
500 JMD54.64200 MXN
1000 JMD109.28400 MXN
2000 JMD218.56800 MXN
5000 JMD546.42000 MXN
10000 JMD1092.84000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Jamaika Doları
1 MXN9.15050 JMD
5 MXN45.75250 JMD
10 MXN91.50500 JMD
20 MXN183.01000 JMD
50 MXN457.52500 JMD
100 MXN915.05000 JMD
250 MXN2287.62500 JMD
500 MXN4575.25000 JMD
1000 MXN9150.50000 JMD
2000 MXN18301.00000 JMD
5000 MXN45752.50000 JMD
10000 MXN91505.00000 JMD